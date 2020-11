Ximena Capristo se fotografió en bikini sin drama por la separación

En los último días trascendió la crisis de pareja de Ximena Capristo con Gustavo Conti debido a una supuesta infidelidad del actor, ex Gran Hermano. Por estas horas incluso Ximena reconoció que están separados viviendo bajo el mismo techo.

Esto no fue problema para la vedette que se mostró en sus redes sociales con su escultural figura en bombacha y corpiño dejando verse toda. A cara lavada y muy cerca de la cámara dejó ver su cuerpo a los seguidores que no tardaron en multiplicar por miles los me gusta.

Conti y Capristo salieron del programa Gran Hermano con éxito allá por el 2001 y luego formaron pareja. Tuvieron un hijo que hoy tiene 3 años pero atraviesan una crisis de pareja reconocida por ambos en diferentes programas del espectáculo.