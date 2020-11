Francisco Delgado le sugirió a su novia tener sexo con un amigo

El ex campeón de Gran Hermano 2015 y padre de la hija mayor de Barby Silenzi, Francisco Delgado está instalado en México y mantiene una relación abierta con una joven cordobesa muy bella llamada Valeria Botta.

Entrevistado por la revista Pronto, el también modelo e instructor de buceo comentó que trabaja con algunos actores argentinos entre los que se encuentra el galán Rodrigo Guirao Díaz.

Sobre su novia Delgado comentó: “Nos conocimos por Instagram. Ella vivía hacía seis años en Cancún, hablamos un tiempo por Whatsapp hasta que un día me vino a visitar al hotel en Isla Mujeres. Desde ese día no nos separamos más. Desde junio de 2019 estamos juntos pero no somos novios”, aclara a Pronto.

El argentino comentó acerca de la “de libertad sexual” que tiene con la joven y la relación abierta que comparten: “Ciento por ciento abierta. Pero no nos va el poliamor ni el swinguerismo ni ninguna de esas pavadas que son títulos para vender. Nosotros somos compañeros y nos amamos muchísimo pero cuando no estamos juntos, cada uno decide lo que tiene ganas de hacer”, dijo.

En ese sentido y con Rodrigo Guirao Díaz compartiendo el mismo hotel, Delgado tuvo una idea y se la comunicó a su novia: “Se lo sugerí a …ella se quedó en Playa del Carmen y le pasé el teléfono de Rodri para que le escribiera. ´Gorda, yo te paso el contacto, si querés escribile. Yo no me lo perdería´, le dije. Y no es que la estaba entregando. Simplemente sé que a ella le gusta, que él es muy fachero ¿y por qué se iba a perder de conocerlo?”, dijo relajado.

Consultado si se animaría a un trío con el actor y su novia el ex de Silenzi dijo: “Si Vale me lo pide, ¿por qué no? Estoy abierto a eso, por supuesto. Alguna experiencia con Vale tuvimos del tercer tipo pero no lo hacemos habitualmente. Somos liberales pero el año que tuvimos fue súper conservador: casi no nos separamos en todo el año, hicimos mucho deporte, estuvimos bastante tranquilos. Aparte quién dice qué está bien y qué está mal. Lo importante es pasarla bien sin joderle la vida a nadie. La mejor manera de convivir con otra persona es dándole todas las libertades que el otro quiera tener”, finalizó.