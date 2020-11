Habló Pablo, el hombre al que Susana Giménez le regaló una moto

Esta semana se conoció la noticia de una importante donación que realizó Susana Giménez a un trabajador que le robaron su moto que usaba para trabajar y sobrevivir.

El hombre, llamado Pablo, tenía un servicio de mensajería junto con su hija y una mañana en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, fue asaltado por dos motochorros que, a punta de pistola, le arrebataron su herramienta de trabajo.

Susana Giménez, enterada de la situación por el noticiero de Telefé, desde Punta del Este se puso en contacto con sus secretarios y donó una nueva moto al hombre cuya situación la había sensibilizado.

La noticia se conoció por el periodista Guillermo Panizza quien comentó todo en su cuenta de Twitter.

Este jueves el trabajador que recibió la moto de parte de la diva de los teléfonos, estuvo en el móvil de “Pampita Online” (Net TV) y relató la sorpresa que vivió al recibir una nueva moto: “Quería agradecer a toda la gente que me dio una mano, especialmente a Susana Giménez que son su gesto me cambió la vida”, comenzó diciendo el hombre y luego agregó: “Ojalá algún día se lo pueda agradecer personalmente. Le envié un mensaje de voz a su secretaria pero no es lo mismo. Lo que ella hizo por mi familia no tiene precio”, comentó emocionado Pablo.

Finalmente Pampita para cerrar la entrevista agrego: “Susana hace esto constantemente con instituciones, personas desconocidas que no la pasan bien… Ella es muy generosa y sus ayudas siempre las realiza en privado, pero está bueno que haya salido a la luz lo que pasó con Pablo”, concluyó.