Larissa Riquelme impacto con sus confesiones íntimas

Hace unos años Larissa Riquelme se volvió mundialmente reconocida cuando fue catalogada como la novia de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Ella iba siguiendo a su Paraguay que participaría en el mundial. A su vez cautivó a todos por su impactante belleza latina y su amplia sabiduría sobre el fútbol.

Hoy, continúa siendo noticia. En esta oportunidad, la actual pareja de Jonathan Fabbro realizó una serie de confesiones sexuales que sorprendieron a todos sus seguidores de Twitter.

Si bien buscó estar lejos del mundo de la farándula, sigue teniendo detractores. A las que les atribuyó características como: “Burra e ignorante”. “Seré todo eso y más también pero por lo menos no soy pu…. y que me pagan por aco… con cualquiera narc, empe, etc! Por lo menos mi cuerpo, y dignidad no tiene precio”, retrucó.

En otro posteo fue contundente aclarando “No me drogo y no hago tríos, jajaja así que pueden seguir hablando de mí y decir lo que quieran al menos el título de pu… y conocida en el ambiente o mejor dicho, de ese rubro, no estoy en la lista”.

Hoy fuera del espectáculo y abocada al humor no se guarda nada cuando alguien la ataca en redes. Su temperamento fue lo que la llevo a ser una estrella en su país.