Fredy Villareal: ´Vino un plomero a casa y chupamos los dos de la misma manguera´

Este viernes Fredy Villareal fue entrevistado en “Intrusos” (América) para contar su dura lucha contra el covid 19, sus días de internación, la asistencia del respirador y los días lejos de su familia.

Virtualmente desde su casa el humorista recibió al equipo liderado por Jorge Rial y comentó: “Por más fuerte que seas, es cómo el virus llega y cómo te lo agarrás”, comenzó relatando el ex de Carolina Oltra en el programa de espectáculos.

Luego detalló el miedo que lo embargaba cada vez que los días se extendían y no tenía certezas de cuándo iba a volver a su casa.

Acerca de cómo se contagió, Fredy sorprendió al equipo: “Esto es para un sketch. Pero vino un plomero a casa y los dos chupamos la misma manguerita” comenzó diciendo y luego aclaró: “Se me rompió el hidromasaje, me empezó a perder agua por el techo de la cocina. Entonces, cuando vinieron desconectaron el hidromotor que tiene una manguerita que es de pulsación de aire. Le dije que tenían que volver porque cuando soplaba la manguerita arrancaba el motor, vino, sopló y se fue al baño a tocar el botón. A los tres días me llamó y me dijo que no podía volver a casa porque tenía covid”, recordó risueño.

Para finalizar agregó: “Me di cuenta de esto estando en la clínica, cuando recapitulé”.