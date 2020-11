Iliana Calabró fue la última eliminada de MasterChef Celebrity

Este domingo Telefé tuvo en su pantalla una nueva gala de eliminación del programa éxito de la temporada “MasterChef Celebrity” en donde uno de los participantes resultó eliminado.

La gala tuvo siete participantes compitiendo e intentando no irse del reality culinario: El Turco García, Sofía Pachano, Natalie Pérez (en reemplazo del Polaco), Cristian Sancho (suplente de Vicky Xipolitakis), Iliana Calabró, Fede Bal y Boy Olmi.

Este fin de semana los famosos se encontraron con una tarea muy difícil de realizar, pero pusieron todo de sí para quedarse en el programa del canal de las pelotas.

El jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Dolli Irigoyen, en reemplazo de Germán Martitegui esperó a los participantes con un mantel negro se expandía sobre la mesa y escondía los ingredientes que iban a ser necesarios para la receta de la jornada.

"Hoy van a replicar un postre que ha deleitado los paladares de la nobleza francesa. Hoy serán los arquitectos de la cocina. Estoy hablando de una croquembouche" dijo Damián y exhibió un ejemplo de ese postre terminado, en el que la estrella son los profiteroles.

Los participantes quedaron espantados con la propuesta de los jurados y durante la realización del postre los problemas de tiempo, receta y preparación fueron para todos por igual.

Fue Iliana Calabró la que más problemas evidenció en el resultado de la preparación y por eso Dolli le dijo: "Este resultado me descoloca. Me tocó el de queso crema con chocolate. No lograste un relleno rico para el profiterol, estabas demasiado desenfocada", dijo la mujer a lo que Donato sumó: "Todavía tengo un sabor amargo en la boca".

Finalmente y luego de destacar las mejores preparaciones, decidió que la hija mayor de Juan Carlos Calabró debería abandonar el certamen de cocina convirtiéndose en la nueva expulsada de Masterchef Celebrity.