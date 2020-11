Susana Giménez criticada por sus fans

La reina de los teléfonos a pesar de la pandemia sigue en línea. Una de las últimas acciones que generó en Instagram fue la que causó gran revuelo. La fotografía muestra una vieja producción para una revista. Por ello es que sus seguidores no se la dejaron pasar y arremetieron en su contra.

Desde e primer momento en que estuvo el posteo en su feed es que llegaron cataratas de comentarios referidos a los retoques que había sufrido. Según lo que indicaron, pareciera ser se le fue un poco la mano con el photoshop.

En el mismo posteo cuenta que la foto no es espontanea, sino que fue una producción que hizo para la revista “Susana”, además se sinceró diciendo que es una de sus fotos favoritas. La reina de los teléfonos, cuenta que solo toma sol unos pocos minutos por día y que más que nada lo hace por salud: “Eso sí, todas las tardes, después de las 5, me pongo protector y me siento 15 minutos a leer al sol. Ahora más que nunca tenemos que hacerlo porque es importante para que el cuerpo fije la vitamina D. Un nutriente necesario para mantener las defensas altas”, sostuvo.

A pesar de los tips sobre el cuidado personal, los comentarios fueron orientados por otro lado: “¡Photoshop excelente!”, “Che, yo te amo Su, pero mucho Photoshop , se fue un poco la mano, no pareces vos”, “¡Mucho, o más bien muchisimo Photoshop Su!”, “¿Sos vos?”, “Dios mío. Es demasiado ya. No es Susana”, “¡Cuánto filtro! Te quiero Su, pero se pasaron de filtro y se nota mucho”, “¿Quién es? ¿Wanda Nara?, comentarios por el estilo fueron la constante de sus fans en Instagram.