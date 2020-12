Echaron a Tamara Pettinato de ´Cortá por Lozano´

En medio de sus vacaciones por Estados Unidos, Tamara Pettinato se enteró que se quedó sin trabajo en el ciclo de Telefé donde estaba desde el 2018.

La producción del programa “Cortá por Lozano” (Telefé) decidió que la rubia no formara parte de su staff y se lo comunicó en medio de sus días de descanso.

La última salida al aire de Tamara fue el pasado viernes 23 de octubre y esa misma noche viajó a Estados Unidos de vacaciones. Era un viaje que tenía programado hacía un tiempo y que se había interrumpido por la pandemia del coronavirus.

El viaje se extendió y la rubia no regresó al país teniendo en cuenta que su contrato tiene vigencia hasta diciembre de este año. De repente se sumó al equipo Diego Ramos, quien iba a estar primero por unos días, pero hay rumores que se quedaría en ese lugar.

Finalmente y luego de las especulaciones, Tamara compartió en su cuenta de Instagram un posteo con una foto de sus compañeros de programa: "¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: "La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada. Ya nos volveremos a ver".

Entrevistada por la revista Pronto Tamara comentó: "Mi contrato no se terminó y tengo firmado hasta diciembre de este año inclusive. Me están echando antes de que termine. Estoy de vacaciones y me llamaron en la mitad del viaje para avisarme que no vuelva".

La extensión del viaje de Pettinato parece que molestó a la producción del programa de Vero Lozano y decidieron la salida de la rubia.