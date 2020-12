Fuerte repudio a Nati Jota por tuits discriminatorios: 'Hagan lo que quieran, ódienme'

Este martes 1 de diciembre empezó con un nuevo personaje famoso siendo "cancelado" en las redes sociales, por viejas publicaciones en alguna de sus cuentas. En esta ocasión le tocó a Nati Jota estar en el ojo de la tormenta y recibir un fuerte repudio por parte de los usuarios de Twitter, que reflotaron publicaciones viajas altamente discriminatorias.

Actualmente esta muy de moda la cultura de la "cancelación" en la red social Twitter. "Cancelar" a alguien implica dejar de consumir el contenido que genera una persona en específico, así perjudicar una de sus mayores fuentes de trabajo. En esta ocasión aparecieron tuits del 2010 de Nati Jota en donde discriminaba por su color de piel a la gente.

"#YoNoDiscrimino, tengo followers negros y nos los bloqueo...", "RT si sos negro o normal", "Chicos es negro, no lo tomen en serio", fueron algunos de todos los posteos que trascendieron de la influencer. La propia Natalia publicó varias "stories" en su cuenta oficial de Instagram donde contó que la estaba pasando mal por todo lo que estaba sucediendo.

En estos más de cuatro minutos de video la rubia mencionó que en ese momento ella tenía 15 años, quería ganar seguidores entonces "naturalmente podía ser un poco imbécil". “Amancí como el c... porque de repente me están matando por tuits viejos. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están. Hacía chistes con la palabra ‘negro’. ¿Me da vergüenza? Sí. ¿Lo hice? Sí. Y no me parece que tenga que ser cancelada hoy en día por haber hecho eso hace 10 años", expresó visiblemente quebrada.

Finalmente esta creadora de contenido en las redes sociales, pidió perdón y adelantó que existía la posibilidad de que eliminara este descargo minutos después. “Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas Historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez”, sentenció.