Conocé que periodista confesó haber abortado dos veces

La periodista Nancy Pazos relató su vivencia y aseguró que apoya la legalización. Esto se debe a que de joven abortó más de una vez.

En medio del debate por la Ley de Interrupción del Embarazo, varios famosos se animaron a relatar su experiencia en torno al tema. Una de ellas fue Nancy Pazos quien contó que abortó dos veces, la primera cuando tenía 18 años, y luego años más tarde.

La periodista explicó "Es duro, es algo que uno no se lo desea a nadie, que no estaría bueno que lo tuviera que pasar nadie. Pero, por otro lado, también, como me pasó a mí a los 18 años, empezando la vida, hoy puedo decir que tomé una buena decisión y que fue una liberación.". Del mismo modo puntualizó que " Y que hoy sí soy una madre feliz, porque en ese momento nunca pensaba que iba a ser madre porque no quería serlo y hasta los 30 años pensé que no iba a tener hijos".

En la entrevista comentó cómo llegó a esa decisión: "Era justo fin de año, nos fuimos de viaje. Me tomé un tren para ir a Mendoza y nunca llegué, me encontré en el viaje con gente que viajaba a San Luis, que nos invitaron y terminé en un pueblito. Y la persona que estaba en el mismo camping que estábamos nosotros trabajaba en un servicio de adopción de un juzgado familiar. Le conté lo que me pasaba y hasta intentó convencerme de que tuviera el hijo y lo diera en adopción. Tuve esa posibilidad, pero la verdad es que no pude porque afrontar un embarazo no deseado durante nueve meses yo lo sentía como una tortura".

A su vez aclaró que tomo la decisión en pareja, encontraron una seudo clínica donde se desarrollo la intervención. Del mismo modo recordó "Me acuerdo muchísimo que había muchas chicas que ya habían salido del proceso que estaban en distintas camillas y sentía un miedo atroz. La verdad que era una especie de matadero, lo pienso mucho tiempo después y digo '¡Qué impresionante!'".