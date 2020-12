El enojo de Rocío Oliva al quedar afuera de la herencia del Maradona

La muerte de Diego Maradona marcó un antes y un después en la vida de muchas personas que vivían cerca y por el astro de fútbol.

Si bien muchos afirmar que Diego estaba deprimido y que extrañaba mucho a sus fallecidos padres, Rocío Oliva negó que su ex pareja haya querido dejar de vivir.

Ahora además de saber de qué murió Diego, debe abrirse la sucesión millonaria del DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata y, por el momento será entre sus hijos reconocidos: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando.

En este escenario, Rocío Oliva quien estuvo seis años en pareja con el Diez tuvo la intención de reclamar un beneficio por sus años junto al deportista como una especie de compensación.

Sobre ese tema la abogada Mariana Gallegos comentó: "Por supuesto que no, salvo en su carácter de 'acreedora’, si es que tiene éxito en el juicio de compensación, esa sentencia de compensación sería un crédito en la sucesión. Esto es algo que yo no creo que ocurra, pero es mi opinión personal" comentó la profesional.

Luego agregó: “No creo que no estén dados los requisitos que el Código establece para una compensación económica. Está enumerado taxativamente los casos en los que se da una compensación económica y considero que no es el caso. De hecho, hay que ver cómo entró a la pareja y cómo salió. Está claro que no salió empobrecida en comparación a cómo entró, eso es punto número uno”, dijo Gallego en el programa “Todas las tardes” (El Nueve).

“Hay un error transmitido de creer que si un tipo gana diez millones estando conmigo, yo me llevo cinco. Eso le pasa a la esposa. Chicas, libreta roja. Sigan protegiéndose con la libreta roja porque es lo único que divide gananciales, ¿ok?”, dijo la abogada.

"Y además de todo, está el tema de la competencia. El último domicilio de convivencia fue en Dubai en donde esto no rige, así que ahí va a haber otro temita", concluyó Mariana Gallego.