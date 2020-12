Famoso cocinero de la TV denunciado por acoso y maltrato

Geraldine Neumnann trabajó en uno de los ciclos de cocinero Ariel Rodríguez Palacios, quien hace poco fue acusado de abuso. Ella movilizada por las declaraciones es que tomo la decisión de contar lo que le ocurría en el ambiente laboral.

Movilizada en torno a las acusaciones que acorralan al cocinero es que habló. Además expresó que entiende que muchos lo defienden sin conocer lo que pasa en el ámbito laboral, ya que sabe de otras personas a las que le paso similar a ella.

La modelo indicó en una entrevista: "Las primeras semanas del programa hubo cosas que me ponían incomoda. Desfilar y que me señale la cola, preguntarme si la pasé bien a la noche". También comentó que una vez su ex compañero quiso usarla de modelo para comparar los distintos tipos de grasa en las vacas, a lo que ella se negó rotundamente.

A su vez preciso que le dijo que le molestaban sus chistes y su respuesta era 'si no pasa nada'. Sin embargo luego de esos planteos no la saludaba y había destrato. "Cuando me fui del programa, no me renovaron porque la relación era insostenible. Cuando a alguien le decís seis veces que no te gusta algo… Por eso yo quiero aclarar lo que me dice la gente '¿por qué no te quejaste?'. Yo me quejé", sostuvo Neumann.

Gege, como todos le dicen, se refirió al descargo que hizo el conductor días atrás. "Él no se hizo cargo, le restó importancia", sentenció, y contó que habló con sus compañeros para que se animen a hablar, por lo que ella tomo la iniciativa ya que sabe que el resto teme por perder su trabajo tal como le sucedió a ella en su momento.