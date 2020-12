La insólita foto de Carlín Calvo con Leonardo DiCaprio

Carlos Calvo tiene cientos de historias divertidas y hasta disparatadas que tanto él, como sus amigos, nunca olvidaron y comentaron cada vez que podían.

Una de ellas es la participación del galancito argentino a los premios Globos de Oro realizados en Estados Unidos en 1994 en representación de Argentina, como una figura destacada por su participación y el éxito en la comedia “Amigos son los amigos” junto a Pablo Rago.

Invitado por Dany Mañas, amigo de Susana Giménez y productor de los galardones, Calvo compartió el lugar con el joven actor Leonardo Dicaprio.

En ese momento Carlín preguntó a sus allegados que estaba con él en la fiesta: "¿Este rubio quién es?". Mañas luego contó: "En un momento estaba Leo apoyado en una columna, cerca del baño, solo sin que nadie le hable. Yo lo había visto ya en ¿A quién ama Gilbert Grape? Carlín no había visto la película y preguntó: ¿Quién es este chico? Le dije a Carlín: 'Sacate foto con este chico. Es la súper estrella del futuro'. Y le dije a Leo: 'Te saco fotos con este actor de Argentina, así te ven las chicas allá'. Y DiCaprio respondió con vergüenza: 'Allá no me conoce nadie'", finalizó el productor.