¡Nada la detiene! Rocío Oliva exigirá su compensación económica

Luego de que se conociera que Rocío Oliva no puede exigir nada de la herencia de Diego Armando Maradona, a más de dos semanas de su muerte, la rubia no se dio por vencida y realizó polémicas declaraciones sobre una demanda que ella le inició a su ex antes de su fallecimiento.

Luego de compartir seis años como pareja y luego de la separación, Oliva le inició una millonaria demanda al Diez por el solo hecho de haber dejado su carrera de lado en el tiempo que estuvo con él.

Consultada por Mariano Iúdica por cómo avanza ese proceso la rubia respondió: "No estoy viendo nada de eso, la sucesión no es un problema...", dijo y aclaró que su demanda sigue en pie: "Es como que eso sigue su curso por instancia solo".

Esta semana la abogada Mariana Gallego, en el programa del Nueve “Todas las Tardes” aseguró que a Oliva no le corresponde nada en la sucesión: "Por supuesto que no, salvo en su carácter de 'acreedora’, si es que tiene éxito en el juicio de compensación, esa sentencia de compensación sería un crédito en la sucesión. Esto es algo que yo no creo que ocurra, pero es mi opinión personal", comentó la mediática abogada.

Luego agregó: “Está enumerado taxativamente los casos en los que se da una compensación económica y considero que no es el caso. De hecho, hay que ver cómo entró a la pareja y cómo salió. Está claro que no salió empobrecida en comparación a cómo entró, eso es punto número uno”, agregó.

Luego de estas declaraciones, Rocío no se habría quedado de brazos cruzados y ya trabaja con sus abogados para que su demanda se cumpla como ella espera.