Mirtha Legrand vuelve a su programa pero hay algo que la atemoriza

Este próximo sábado 19 de diciembre está anunciado el gran regreso de Mirtha Legrand a su programa luego de varios meses aislada por la pandemia del coronavirus.

Fue Juana Viale quien hace algunas semanas, anunció la esperada fecha del regreso de su abuela a su mesa y, por estos días su hija Marcela Tinayre manifestó el temor que siente la conductora por volver a los estudios del Trece.

"Mi madre necesita volver a la tele, la va a rejuvenecer mentalmente y físicamente", comenzó diciendo la también conductora, luego agregó: "Mi madre viene mucho a mi casa, estamos mucho juntas, aclaro que al aire libre, y ella está deseando volver al programa… pero está preocupada porque el virus no se fue", comentó.

Acerca de la labor de su hija Juana Viale al frente del programa de su abuela Tinayre manifestó: "Me llamó Nacho y me dijo preparate que la semana que viene hacés los programas vos, después me llama y me dice que era población de riesgo. Pero fue muy sabio todo, lo que sucede conviene. La gente descubrió a Juana, su humor, su ternura, está informada, no es solo una chica bonita, se metió en un mundo híper complicado. Ella lo desafió todo y eso hizo que la gente la descubra. Juana salió del estigma de hija de, nieta de”, finalizó.