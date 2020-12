Cardíacos abstenerse: Miriam Lanzoni posó con un body transparente

Disfrutando del calor y el sol, Miriam Lanzoni sorprendió a sus seguidores al lucir un body negro y unas enormes alas y promocionar un canje de desinfección.

Creativa como siempre, la actriz se lookeó como una mariposa y recorrió junto a los operarios su casa que quedó libre de insectos.

Miriam luego compartió dos posteos sobre el canje, pero nadie pudo dejar de admirar las curvas de la pelirroja que se podían ver a través de ese body cavado y transparente que eligió para la ocasión.

En la publicación la ex de Alejandro Fantino escribió: “Desliza q se va poniendo mucho más emocionante.... Porque Cory y yo somos ángeles... Para todo lo demás @fumicenter Los mejores para eliminar polillas, moscas, mosquito, cucaracha, bicho canasta, ratas (no hablo de esos que no meten la mano en el bolsillo ni x error 😂), etc.. De parte mía hay promos. FUMIGUE YA‼”.