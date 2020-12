El hijo de Alberto Fernández se cambiará de identidad

Dyhzy, como se hace llamar de manera artística, es el hijo del presidente Alberto Fernández. El joven en una reciente entrevista habló sobre su identidad y se sinceró al afirmar que no se siente identificado con su nombre de pila: Estanislao.

El hijo del mandatario manifestó que no le gusta que lo llamen por el nombre que eligieron sus padres. “No me gusta y nunca en mi vida me sentí identificado con él. Por eso ni lo digo y siempre que hablo con alguien pido por favor que no se me trate así”, expresó.

La tolerancia con respecto a la amplia exposición que sufrió por ser hijo de una figura política debió ser trabajada con una psicóloga. Él considera que cuando hablan o se dirigen a el con el nombre en su DNI es un modo de buscar una mala reacción de su parte, por lo que trata de no darle importancia.

Luego le consultaron si el nombre que le gustaría tener es Dyhzy, a lo que el descartó que lo sea ya que se trata de un apodo, no de un personaje u otra persona.

Posteriormente agregó que le gustaría que el nombre en su DNI fuera Tani, ya que es el modo en que lo llaman las personas que lo “quieren y que respetan que el nombre que le dieron al nacer”. Para concluir señaló que la identidad es una construcción personal, la cual se basa según las vivencias, gustos y lo que te hace bien o mal.

