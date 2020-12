Suicidio lógico: la hipótesis de Alfredo Cahe sobre la muerte de Maradona

Luego de tres semanas del fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años, la Justicia aún investiga las causas de la muerte del astro futbolístico.

Sobre ese tema, el programa “Confrontados” (El Nueve) entrevistó a Alfredo Cahe quien fue su médico por más de 30 años y que conocía cada dolencia del deportista.

Si bien ya no lo atendía, en este último tiempo, Cahe se puso a disposición de sus actuales médicos para cualquier consulta.

En el ciclo conducido por Marina Calabró el profesional dijo: "Yo le sugerí a Luque trasladarlo a un lugar especializado acá en la capital y luego trasladarlo a Cuba. Era primordial pero me cerró las puertas", comenzó diciendo y luego agregó: "Cuando yo lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivo, estaba dopado y no pude hablar ni con la psiquiatra ni con el psicólogo. El segundo día que lo voy a ver, se me cerraron las puertas".

Finalmente el médico expresó su dura hipótesis sobre la muerte de Maradona: "Para mí, lo de Diego fue un suicidio lógico. Todos estos acontecimientos... me acuerdo que una de las mujeres me dijo que no quería vivir más, que estaba cansado de la vida".

"No existía un médico de cabecera que lo tratara a Diego... Luque no se sabe si participó o no de la operación. Cuando a Diego se lo va a despertar esa mañana, ya estaba prácticamente muerto... no intervino nadie".