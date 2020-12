Luis Novaresio anunció que deja Animales Sueltos

Como está sucediendo en varios programas de televisión, en donde conductores o panelistas están dejando atrás participaciones de años, como el caso de Pía Shaw, Tomás Dente o Robertito Funes, ahora se supo que Luis Novaresio dejará de conducir el programa político de América “Animales Sueltos”.

Según se supo, el periodista decidió dar un paso al costado en el programa de Alejandro Fantino pero ahora, la gerencia de América, está pensando en un nuevo proyecto para el prestigioso conductor.

Acerca de su alejamiento de las noches de América, Novaresio comentó: “Lo cierto es que no quiero seguir más en ese horario, termino muy tarde y me gustaría tener un cambio en el próximo año. Por eso llegamos a un acuerdo con el canal y no sigo en el programa”, comentó el conductor a Teleshow.

Luego agregó: “Solo puedo decir hoy, que el 2021 será un año lleno de cambios laborales para mí, y entre ellos, el más importante, está dejar de conducir Animales…”.

Desde América y para las noches de verano ya están pensando en un programa humorístico a cargo de Jey Mamonn y de la mano de Jotax.