"Me sa za" , vuelve esta noche Mirtha Legrand

La diva regresa a la televisión para despedir el año bajo estrictos cuidados y una específica burbuja sanitaria. Luego de nueve meses de confinamiento para prevenir el contagio , Mirtha Legrand volverá a presidir hoy su clásica mesa de “La noche de Mirtha“, en una edición especial en la que compartirá una cena con su nieta y reemplazante durante 2020, Juana Viale.

El programa se emitirá a las 21.30 por El Trece. La cena de abuela y nieta funcionará a modo de despedida de uno de los años más difíciles para Mirtha Legrand, no solo por la dura decisión de ausentarse del aire por la pandemia, sino también por la muerte de su hermana gemela Goldy y de su yerno Marcos Gastaldi.

"Me encanta lo que hago. Me gusta trabajar, estar en contacto con la gente. Siempre quise ser famosa y destacarme. Me gusta ser Mirtha Legrand", ldecía a comienzos de 2020 . "Cada año pienso en retirarme y digo que es el último año, que ya estoy grande", confesaba ."Estoy grande, pero estoy bien. Mi cuerpo y mi cerebro están bien, entonces por qué no voy a seguir", agregaba.

“La Chiqui” llegará al estudio mayor ya maquillada y peinada, y se dirigirá directamente a su camarín para cambiarse y aguardar que las luces y las cámaras estén listas para dar comienzo a la grabación del programa, que desde el inicio de la pandemia se filma horas antes en un falso vivo. La última vez que se la vio a Mirtha Legrand en televisión fue el 15 de marzo La última vez que se la vio a Mirtha Legrand en televisión fue el 15 de marzo

Con el menú a cargo de la chef Jimena Monteverde ya en sus platos -aunque nadie espera que Mirtha rompa su coqueta costumbre de no probar bocado en cámara-, abuela y nieta mantendrán un ida y vuelta sobre cómo vivieron 2020 y los desafíos para 2021.

El domingo a las 13.30 todo volverá a la “nueva normalidad”, ya que “Almorzando con Mirtha Legrand” será conducido en soledad por la actriz Juana Viale, como ya lo hizo en 78 oportunidades en los últimos nueve meses. Los invitados a almorzar serán Selva Alemán, Rodolfo Ranni, Pablo Ruiz y el director del SAME, el médico Alberto Crescenti.

