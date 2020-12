Noelia Marzol bailó desenfrenada y sus fans le recordaron que está embarazada

Más feliz que nunca por su bebé en camino y su próximo casamiento con Ramiro Arias, Noelia Marzol no deja de sorprender en las redes sociales al seguir tan activa como siempre ante la mirada vigilante de sus fanáticos.

Realizando las últimas funciones de “Sex Viví Tu Experiencia Auto teatro”, Marzol impacta con un sensual baile en el caño y luego entre los autos que presencian la función.

Este viernes, la rubia bailó en el patio de su casa y su osada coreografía terminó con una gran abertura de piernas. Con una musculosa y un short la rubia fue advertida por sus fanáticos que, a través de los mensajes, le recordaron que ya está de más de 13 semanas.

“Bailando todo es más feliz! #NoMeLlama ☎️📞”, escribió Noelia al ritmo de la música y para sus más de 2 millones de fanáticos.

Con más de 83 mil “likes” los seguidores de Marzol no dudaron a la hora de admirarla pero también recomendarle cuidarse: “Quedo mareado el bebe 🤣🤣🤣🤣🤣... yo no estoy embarazada pero no me puedo mover asi ni en pedo... 🤣🤣🤣🤣🤣 envidia sana Noe.”, “Diosa cuídate”, “Dios y pensar que está embarazada CÓMO HACE”, “Qué loca linda”, “ajaj sinceramente una futura madre de Goma jajaja”, “No estabas embalsamada😳?? Siempre hermosa!!! Besos hermosa ...te deseo lo mejor para el año venidero...éxitos siempre”

Luego de varias críticas por su actividad física Marzol salió a responder y a comentar que su obstetra está al tanto de todo lo que hace y lo recomienda.