Una de las hijas de la trillizas de oro confirmó tener cáncer

Se trata de la hija de la trilliza María Eugenia, quien se dedica a la actuación. Ella decidió contarlo en las redes para que sus seguidores tomaran conciencia sobre la importancia de tomar todos los recaudos antes de exponerse al sol.

En uno de los posteos escribió "No todos saben lo dañino que puede llegar a ser". De esta manera es como Laura Laprida aprovecha sus miles de seguidores para brindar mensajes sobre como seguir la vida saludable. Usualmente escribe recetas, cuidados de cuerpo y mente. Pero ahora se animó a contar algo personal.

Para que quede sumamente claro el mensaje sobre los necesarios cuidados de la piel es que comentó su actual estado de salud. "Soy muy blanquita, tengo muchos lunares y la piel sensible. De chica no me cuidaba mucho del sol y por ende, me salieron unas lesiones vaso celulares que se llaman carcinomas" manifestó.

Del mismo modo prosiguió explicando que: "Son como unos tumorcitos de piel. Hace varios años me empezaron a sacar, me salen básicamente en la cara... hoy estuve arreglándome una cicatriz vieja de hace 4 años... quería que la achicaran porque me quedaba medio fierita. Acá me sacaron otra". Esto fue mientras mostraba las lesiones de su frente.

La condición la afecta hace varios años, ella lo ocultaba hasta que en su familia lo notaron y la enviaron a hacerse estudios. Desde ese momento comenzó a temer seguimiento médico. A su vez señaló : "No sé si todos saben lo importante que es cuidarse del sol. En mi caso, no puedo tomar nada... uso protector todo el tiempo y si quiero color, autobronceante".