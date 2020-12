Nicole Neuman asegura haber visto OVNIS

Durante el programa en que se desarrolla como panelista, Nicole Neuman aseguró haber sido espectadora de un espectáculo celestial ya que pudo ver un OVNI.

Este 2020 estuvo lleno de sorpresas, perdidas y catástrofes, lo único que faltaba para completar el cartón era el avistamiento de Objetos Voladores No Identificados (OVNI). Algo que la modelo aseguró haber sido parte de un maravilloso momento como espectadora.

Según contó la artista en el ciclo Nosotros a la mañana, el fin de semana vivió la experiencia paranormal que esperó toda su vida. Emocionada y alegre dijo que sabe que es un tema que nadie se toma en serio pero ciertamente ella y sus hijas vieron algo suspendido. Esto fue en el pasado fin de semana cuando estaban en su casa de campo. Además fue contundente al decir que no era un avión ni un dron ya que el tamaño y forma era diferente y extraño.

A su vez agregó que habían luces de colores, cuando vio que sus compañeros se reían indicó "Yo sé que es divertido el cuento, pero fuimos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Les juro que no sabría describir realmente lo que vimos. No quiero asegurar cosas que no sé, yo creo pero hay gente que no cree”.

Cabe considerar que la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) recibió 321 denuncias de avistamientos en lo que va de 2020. Mientras que La Red Argentina de Ovnilogía (RAO), una organización que lleva 45 años dedicados a la temática, recibió más de 140 denuncias, de las cuales "confirmo" 72 casos.