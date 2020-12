El terrible mensaje de Gianinna Maradona por la autopsia de su padre

Los días posteriores a la muerte de Diego Armando Maradona se viven de una manera especial por la apertura de la sucesión y los pedidos de ADN de personas que dicen ser hijos del Diez.

Cansada del asedio de la prensa y de los comentarios malintencionados de algunos allegados al DT fallecido, Gianinna Maradona decidió cerrar su cuenta de Instagram, pero siguió activa en Twitter donde dejó un duro mensaje.

A horas de conocerse el resultado de la autopsia practicada a Diego Maradona, la madre de Benjamín expresó su furia contra quienes esperaban que en los resultados de los restos del Diez encontraran droga.

“Todos los hijos de p... esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA” , escribió GIaninna.

Luego la hija de Claudia Villafañe, comenzó a responder algunas críticas de seguidores y hasta se animó a dar algunos detalles de los días previos al trágico desenlace aquel 25 de noviembre. Uno de los comentarios fue: “No. No ‘eras’. No te ocupaste, eso dijimos!”, a lo que la joven contestó: “No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorpore solita. No tenés idea de lo que hablas. Como hija yo sé muy bien quien y como fui. Y el tmb”.

Otro usuario de Twitter escribió: “Todos con el diario del Lunes somos Gardel. Llegaste tarde”, a lo que la hermana de Dalma Maradona respondió involucrando a Leopoldo Luque, último médico de su padre: “Para nada amor. Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company. Xq el que avisa no traiciona. Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso”.

También llamó la atención la aclaración de Gianinna sobre por qué nunca pudo llevar a Maradona a su casa de Tigre: “Las veces que me lo quise llevar conmigo lo sentaban al otro día para que grabe un vídeo insultándome”, finalizó.