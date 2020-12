Cinthia Fernández ocupó el piso de Martín Baclini en su ausencia

Cansada de viajar muchos kilómetros por día desde su casa de Escobar a Capital Federal donde trabaja, Cinthia Fernández tuvo una idea que sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales.

Se comunicó con Mónica, la madre de su ex Martín Baclini y, sabiendo que el empresario estaba en Rosario, le pidió el departamento de Puerto Madero para quedarse una tarde porque tenía un ensayo importante.

La excelente relación de la panelista de “LAM” (El Trece) con su ex suegra hizo que el deseo de Cinthia se cumpliera y así lo compartió en las redes.

"Acá, estudiando. ¡Mirá lo que es esta vista! Voy a hacer una denuncia pública y se lo voy a avisar ahora por Instagram. Estoy en la casa de mi ex, que puso un cuadro divino, amoroso. No hay nadie, estoy solita, mirá. 'Martín Baclini, yo arreglé con tu madre, mi exsuegra, como vos estás en Rosario, yo te estoy usurpando la casa. Varias veces te usurpé la cochera, para venir a comer acá abajo, que se come divino, y vos no te enteraste, pero yo le aviso siempre a tu mamá. Si me querés mandar la policía, estoy acá, adentro", comentó Cinthia.

Luego agregó: “¡Esto es increíble! Te llevás bien con tu exsuegra y arreglás estas cosas. Después te pago el alquiler, querido. ¡Moni, te amo! Gracias. Yo vivo en la loma del orto, no podía volver, entonces, ¿qué hice? Le dije 'Moni, necesito estudiar, tengo un ensayo a las seis de la tarde, no puedo ir y venir desde Escobar. ¿Puedo usurpar la casa de tu hijo?'. Y me dijo que sí. Me quiere más que a él", finalizó la influencer.