´Cul… embarazado´: Jimena Barón enfrentó los rumores de embarazo

Finalmente apareció en los medios Jimena Barón luego de que circularan rumores sobre un supuesto embarazo con su nuevo novio el Tucu López.

La Cobra comenzó una relación con el conductor y actor de la obra erótica de José María Muscari, el Tucu López varios meses después de la fallida reconciliación con Daniel Osvaldo con quien se mudó gran parte de la cuarentena.

Finalmente y en medio de los rumores, Jimena envió un mensaje de Whatsapp a Ángel De Brito en donde se refirió a su actual estado.

El conductor de “LAM” (El Trece) comentó: “Muchos me decían 'está embarazada la Cobra', 'está embarazada Jimena Barón'. Está con el Tucu, juntos, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo y me mandó una foto de prueba? 'El culo tengo embarazado'”, dijo Ángel antes de leer el mensaje.

Como era de esperar De Brito no se animó a mostrar la foto en vivo por lo osado de la toma.