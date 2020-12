¡Impensado! Juana Viale se desnudó en vivo

Muy polémico fue el último programa de Juana Viale a cargo del ciclo de su abuela, Mirtha Legrand luego de un año de pandemia por el coronavirus.

Si bien al comienzo la hija de Marcela Tinayre tuvo un exabrupto al aire, acompañando la canción del Dipy, el final del especial, mostró a una mujer simple y descontracturada.

Vestida con un pantalón y una camisa color lavanda, del diseñador Gino Boganni, Juana comenzó a despedirse diciendo: "Quiero agradecer por todo el aguante por la compañía en todo lo que fue este año. Por todo lo que aprendí. Por los televidentes, por los que están detrás de cámara". En su saludo también sumó a sus padres, sus hermanos, amigos y su pareja actual Agustín Goldenhorn.

Luego agregó: "Fue un año diferente, enorme, gigante, de mucho aprendizaje y de mucho dolor, pero siempre hay que tratar de mirar para adelante".

Luego de estas palabras Juana se ubicó detrás de un biombo y, mientras hablaba de sí misma, cambió su ropa y apareció con una musculosa y un short de jeans muy gastado.

"Esta es Juana Viale… Y me voy con Tota", dijo llamando a su mascota que estaba detrás de cámara. Luego agregó: "Esto es un poco de lo que no mostré. Esto soy yo. Me voy. Muchas gracias por acompañarme… Mucha fuerza para el año que viene, que todo lo que venga sea con mucho amor, y ojalá salgamos fortalecidos de lo que fue este 2020. Les deseo amor y mucha luz a todos".