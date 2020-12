Martin Cirio se fue del país luego de ser acusado de pedófilo

A través de su canal de Youtube, del cual estuvo alejado desde que se dieron a conocer unos tuits en los que hacia apología a la pedofilia, es que dio a conocer su decisión para irse del país y sus nuevos objetivos.

A semanas de haber sacado su primer tema, en el que busca cumplir su sueño de cantante, Martin Cirio más conocido como La Faraona comentó que la pasó mal tras las acusación del Dipy contra su persona. Esto fue lo que lo llevó a estar muy mal, a tal punto de pensar en el suicidio. "No voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar" fue lo que expresó al inició de su video.

Si bien solo será por un tiempo su estadía en Turquía, el influencer comentó "Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que subo cada vez menos historias, hay días que solo reposteo, y de repente en una semana desaparecí. Y no es porque estoy ocupada con la música, es porque estoy tirada en el suelo llorando".

Ahora buscará darle un nuevo giro a su canal de humor y volver a sus raíces que se basaron en mostrar sus viajes y aventuras.