Noelia Marzol respondió a una usuaria que la criticó por no creer en Dios

Disfrutando de un momento especial por su primer embarazo y a punto de casarse con su novio Ramiro Arias, Noelia Marzol disfruta de los últimos días de un año donde trabajó en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Hace algunos días la rubia confirmó que su vestido de novia lo diseñaría Paz Cornú que, como ella, también está embarazada pero de mellizos.

“En esta foto somos 5! 🤪 Nadie va a entenderme mejor q ella para diseñar mis vestidos (civil y fiesta). Que lindo compartir este momento con una de las primeras personas que me vistió cuando arranque a trabajar! Espero con ansias esos diseños Te quiero @pazcornuok @pazcornu”, escribió la rubia.

En algún momento la protagonista de “Sex Viví Tu Experiencia” comentó que no creía en nada, que era atea y este tema volvió a aparecer en el posteo cuando una usuaria la criticó por manifestarlo: “Por qué te casas por iglesia si sos atea supestamente… fantasma”, dijo una mujer.

Cansada de los ataques, Marzol no dudó y contestó a la mujer diciendo: “La decisión de ser atea no es “supuesta”, por qué no aprender a respetar las decisiones ajenas? Yo no te bardeo porque vos elijas creer en lo que quieras. Su dios no les enseña eso también? Teóricamente no les inculca ser bondadosos, respetuosos y promover la paz? Por qué cada vez que digo que soy atea una catarata de agresiones?...Yo soy muy feliz, no quieran evangelizarme más…”, concluyó la rubia dando por terminado el tema.