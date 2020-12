Luego de 60 años Héctor Larrea dejó la radio

Finalmente se cumplió el anuncio realizado hace poco más de un mes por Héctor Larrea: se despidió de la radio luego de 60 años de labor ininterrumpida.

Sus últimas palabras quedaron en los oídos y el corazón de los fanáticos que los acompañaron por décadas: "¿Saben qué es lo único que falta? ¡Que cante Gardel!", dijo antes de cerrar.

El profesional de 82 años “bajó la persiana” del “El carromato de la farsa”, uno de los dos ciclos que condujo en 2020. El otro fue “Gardel por Larrea”, del que se despidió el domingo.

“Hoy es el último programa... de modo que todos aquellos a los que le debemos plata que vengan hoy a cobrar, porque si vienen el primero se van a encontrar con otra gente que no les va a pagar nada”, comentó divertido Larrea.

Acerca de su decisión de dejar los medios, el mítico conductor dijo: "Necesito hacerlo. Estoy con un estrés que viene de hace mucho tiempo y me mortifica mucho, me perjudica mucho. Entonces tengo que dejar esas responsabilidades, ya que todas las responsabilidades de la vida, aunque uno sea mayor, se pueden dejar. Ya no puedo hacer radio con la fuerza que el tipo de programa que me gusta hacer a mí necesitan", contó a Infobae.

"Yo me doy cuenta de que me canso. No tengo la misma fuerza y el tipo de programa que a mí me gusta hacer requiere. Entonces como trabajar de taquito no me gusta, no sé hacer programas de otro tipo", finalizó.