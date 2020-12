Barby Silenzi enfrentó los rumores de crisis de pareja con una profunda reflexión

Nuevamente la relación entre El Polaco y Barby Silenzi no está en su mejor momento y la encargada de descubrirlo fue la influencer Juariu, panelista de “Bendita” (El Nueve) quien advirtió que los novios no se siguen más en sus redes sociales.

También la joven tucumana advirtió que la pareja hace tiempo que no comparte fotos juntos y ese fue el primer indicio de lo mal que la están pasando.

Si bien ninguno de los dos salió a reconocer la crisis o a dar declaraciones del complicado momento, Barby usó su cuenta de Instagram para escribir una profunda reflexión que seguramente tiene que ver con el momento que está viviendo en la pareja: “No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma”, escribió Barby en su cuenta de Instagram.

Mientras tanto la bailarina sigue posteando fotos de su nueva figura luego de haber sido madre hace solamente seis meses.