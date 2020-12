El poema que Nannis le dedicó a Caniggia tratándolo de gordo

Claudio Caniggia se separó de Mariana Nannis y rehízo su vida con Sofía Bonelli. Sin embargo Mariana no acepta aún lo que pasó. Lejos de volver a hacer su vida, busca constantemente estar en guerra con el ex futbolista y su actual mujer.

La madre de Alexander, Axel y Charlotte decidió criticar el cuerpo de su ex. Pero para no quedarse atrás también atacó a Sofia. Y volvió a arremeter contra su sexualidad, ya que insiste en que la joven fue hombre en algún momento.

"Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan, pero no me apena. Jodete por andar con el trolo del Faena" fue el escrito que dejo en sus historias de Instagram. A su vez adhirió el tema “Estoy saliendo con un chabón”, de Los Sultanes.

Por este y otros comentarios malignos de la mediática es que la pareja la demandará legalmente, principalmente por sus comentarios discriminatorios.