Tini lanzó un nuevo tema con indirectas para Yatra

Desde mayo Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación. Los motivos jamás se supieron, aunque indicaron que el cariño entre ambos esta intacto. Por ello es que el material más reciente de la cantante tiene, según los fans, muchas indirectas para su ex.

Los motivos de su ruptura continúan siendo una incógnita. Pero la buena onda se vio reflejada en el lanzamiento de "Si tu supieras", la nueva canción de la joven artista que pertenece a su último álbum "Tini Tini Tini". Algunos fanáticos expresaron que en el tema la intérprete hace mención a su ex.

Como si eso fuera poco, el intérprete de "Un Año" le puso "me gusta" a uno de los posteos en donde la ídola teen promociona su último lanzamiento. Cabe recordar que ambos no se siguen en la red social Instagram.

Otro detalle que los seguidores detectaron es en una historia que Yatra ya que compartió. En la misma muestra la vista de su departamento en Miami. De fondo sonaba "Si tu supieras". Por lo que suponen que es el tema que Tini le habría dedicado. Ante esto muchos se cuestionan si el amor volvió.