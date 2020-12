Flor Vigna incendió Instagram con su baile caliente

Finalizando el año feliz, luego de blanquear su relación -sin título- con Nicolás Occhiato, Flor Vigna volvió a usar sus redes sociales con un baile que dejó sin aliento a sus fanáticos.

Instalada en su nueva y cómoda casa, que mostró en varias oportunidades en su cuenta de Instagram, la bailarina volvió a apostar fuerte y, luciendo un pequeño corpiño con largas cintas y pantalón deportivo oversize. Movió sus caderas y se animó a consagrar como el tema del año a la canción de la argentina Nathy Peluso en colaboración con Bizarrap.

“Pa mí el tema del año”, escribió Vigna en su posteo arrobando a los músicos. Luego agregó: “Dos artistas que se animan a creer en sí, a escucharse a sí mismos para ser escuchados. Valientes y de vanguardia. Mi plena admiración a todo el cora que ponen en su música. Autenticidad al palo desparraman, contagian alta vibra, esa que te hace bailar sacada en el cuarto nostalgiando a la peque que hacía lo mismo con Yuya pero con menos beboteo”, comentó.

Acerca de su relación con su ex Flor comentó recientemente a la revista Gente: “La nuestra no es una libertad loca y amor por el solterismo, es ‘che, bueno, sabemos que trabajamos en este medio, que todos nos van a preguntar y que no nos importe’”.

“Simplemente nos vemos y tratamos de no pensar. Nos fue mal pensando. Pensamos mucho por los demás, entonces ya está; que los demás sean los demás... Si no les gusta, jódanse”, finalizó.