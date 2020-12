Relajada y en colaless Barbi Silenzi disfrutó el fin de semana

En medio de los rumores de crisis de pareja con El Polaco, Barby Silenzi sigue disfrutando del sol y, si bien no realizó declaraciones al respecto, se sabe que por estos días la joven volvió a su departamento de soltera junto a sus hijas.

A seis meses del nacimiento de la pequeña Abril, la ex participante del Bailando sigue demostrando que su cuerpo tiene memoria –además de una genética envidiable- y mucho entrenamiento físico y, este fin de semana largo, impactó con una pequeña bikini en donde mostró demás al filo de la censura.

Sentada al borde de una pileta y con los brazos levantados, la joven escribió sólo la palabra #lunes junto a un emoji de una frutilla y sus más de 2.6 millones de seguidores festejaron el posteo que rompió con la calma del fin de semana extra large.

La crisis de pareja con el cantante de cumbia comenzó a notarse, cuando la joven dejó de compartir fotos juntos en las redes sociales y, al publicar un misterio posteo que dejó en evidencia su estado anímico: “No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces, en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera… Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica y que he logrado ser lo más parecida a mí misma”, finalizó.