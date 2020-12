Rocío Oliva y su estrategia con la herencia de Maradona

Luego de la muerte de Diego Armando Maradona y como era de esperar, todos hablan de la herencia que dejó el astro de fútbol y si bien sus hijos son sus beneficiarios directos, también hay otros interesados en que se abra la sucesión lo más rápido posible.

Una de ellas es Rocío Oliva quien sorprendió al comentar acerca de su representada se presentará para formar parte de la sucesión. "Tiene derecho a presentarse ni bien se abra la herencia sucesoria", dijo la profesional en el programa “Flor de equipo” (Telefé).

Luego agregó: "Ya hay un conflicto de domicilio para determinar dónde se inicia la sucesión. No se dictaminó todavía si se inicia en Bella Vista, San Martín, en San Isidro... pero en principio yo descarto Capital Federal porque es el lugar donde Diego no vivió por lo menos en los últimos 20 años", comentó.

Acerca de la cifra a la que podría llegar la herencia, la letrada dijo: "Aunque ahora no es como antes, todo queda registrado, y siempre hay puntas de iceberg por dónde empezar para descubrir los movimientos de dinero no declarados. Hay que entender que no se trata solo de los hijos, sino también de acreedores y deudores".

Acerca de cuál será la figura legal bajo la que se presentará Rocío Oliva en la Justicia, Rosenfeld respondió: "Todavía no hablé con Rocío de plata, porque creo que está pasando por un duelo muy difícil, llorando por alguien con quien estuvo muchos años de su vida", agregó.

Para finalizar la abogada dijo sobre su defendida: "Hay una compensación económica que está pendiente de pago en la Justicia, así que califica como acreedora".

Sobre la enorme casa en la que actualmente vive Oliva y que podría entrar en conflicto como parte de los bienes de la herencia, la letrada dijo: “Se trató de una donación en vida que le hizo su pareja y que no debería formar parte del conflicto”.