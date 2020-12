Sol Pérez impactó en las redes con tanga y su bronceado perfecto

Como no podía ser de otra manera, Sol Pérez volvió a revolucionar Instagram en el fin de semana largo y, con la intención de demostrar que no ganó ninguna marca en su bronceado perfecto, la rubia realizó una producción de fotos no apta para cardiacos.

Con estampado de animal print, la conductora lució una de las bikinis furor de la temporada, más conocida como taparrabos, y se mostró por delante y por detrás en un lugar fresco y con mucha vegetación.

"Lunes y vos tipo ¿???las fotos no tienen ningún filtro, mi ph saca muy bien @guidotmazzoni", fue el texto que acompañó las osadas imágenes en su cuenta de Instagram.

La publicación superó, en pocas horas, los 250 mil “likes” y cosechó mensajes de cientos de fanáticos que la sigue siempre. Una vez más, la ex chica de tiempo demostró que es la “Gran Reina” de las redes sociales argentinas y que cada día se impone con su estilo y simpatía.