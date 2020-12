¡Bomba de Luis Ventura!: Aseguró que Lucía Galán habría perdido un embarazo de Maradona

Cuando pensamos que nada más nos sorprendería del mundo Maradona y luego de la muerte del astro futbolístico llegó la noticia menos pensada de la mano de Luis Ventura.

En el programa de América en donde trabaja junto a Alejandro Fantino y Marcela Tauro, entre otros, el presidente de APTRA lanzó, sin anestesia, que Lucía Galán habría perdido un embarazo durante el corto romance que unió a la cantante con el futbolista en la década de los ´80.

Sin anticipación Ventura dijo: "El primer embarazo de Diego Maradona es de Lucía Galán, antes que Diego Junior, antes que Dalma Nerea. Era la preferida de Doña Tota, todas las hermanas la adoraban. Entraba a la casa de la mano (de Diego)", disparó Ventura y dejó a todos los presentes conmocionados, al punto que Fantino se agarró la cabeza sin poder creer.

Muchos dijeron no poder creer la afirmación del ex Intrusos quien gritó: "¡Qué me lo desmientan!".

Luego de los dichos del periodista, algunos medios intentaron verificar la historia, como la revista Paparazzi que se comunicó con Lucía Galán que no hizo declaraciones sobre el tema.