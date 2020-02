Antonio Gasalla se bajó de su obra en Mar del Plata

Los rumores por la frágil salud de Antonio Gasalla, sumado el mal humor del cómico y los pocos espectadores que compraban una entrada para verlo fueron los condimentos que hicieron que la obra baje el telón en Mar del Plata.

Luego de tomarse 3 días para un cheque completo, Gasalla le informó a su productor Guillermo Marín que no seguiría adelante con las funciones.

El productor dialogó con “Incorrectas” (América) y comentó: “Está con un dolor muy grande, en 72 horas me confirma si vuelve o no a la obra… Esta tarde Antonio va al médico y, según lo que le digan, sabremos si se levanta o no la temporada”, comentó.

Finalmente, fue el periodista Ángel De Brito, quien a través de una publicación en Twitter, confirmó que Gasalla daba por terminada la temporada de su obra en el Teatro Roxy Radio City de Mar del Plata.

El texto del conductor de “LAM” (El Trece) decía: “Gasalla no volverá a la temporada. Por la tarde vio al Dr. Franzetti quien le extendió un certificado médico para interrumpir su trabajo”.

Guillermo Marín dijo a Clarín: “Antonio me dijo que la rodilla no le da más, que el cuerpo no le da más… Estoy tratando de hacer algo para que no se quede sin trabajo el equipo, pero es difícil porque restan apenas 40 días más de temporada… pero por ahí armo otra obra con Marcelo Polino y con el elenco pero que nada tenga que ver con Gasalla”, finalizó.