Las obsesiones de Nai Awada

Nai Awada nunca pasa desapercibida porque siempre tiene algo que llama la atención. Este verano tentada por estar en la pista de “Showmatch” (El Trece) ideó estrategias para llamar la atención del mismísimo Marcelo Tinelli y los productores de LaFlia.

De vacaciones en Punta del Este, la sobrina de la ex primera dama, cumplió uno de sus más grande deseos: conocer personalmente a su ídola Jimena Barón. Awada se enteró que La Cobra realizaría presentaciones en importantes hoteles de la ciudad, y no dudó en agilizar sus contactos para llegar a la artista y conocerla personalmente. Luego del encuentro, la mediática expresó su entusiasmo en las redes sociales: “No sé por dónde empezar ni si podré expresar en palabras lo que siento… Coroné mi verano de la mejor manera. Cumplí el sueño de conocer a mi ídola. Y además se lo pude decir en la cara… ojo, soy cero Cholula… pero con ella me va por otro lado”, dijo contenta.

Y agregó: “La admiro demasiado como artista y como persona. Es mi ejemplo de mujer. Con sus mensajes maravillosos que me identifican uno a uno. Ella es luchador y guerrera por sus sueños como ninguna. Gracias por recordarme siempre por qué amo tanto mi profesión y no bajaré nunca los brazos y que te chupe un huevo el qué dirán. Sólo creer en vos. No me voy a olvidar nunca de este momento”, concluyó Awada.

De paseo con su novio y su perro Nai disfruta del verano y de su gran posibilidad de estar en la pista del Bailando 2020.