Mariana Fabbiani en su mejor momento

Luego de un 2019 con excelentes resultados de medición en su programa “El Diario de Mariana” (El Trece), la conductora Mariana Fabbiani disfruta de sus vacaciones junto a su familia y hace un balance de su vida luego de cumplir años.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora escribió en día de su natalicio: “45… siento que es un montón. No sé en qué momento cumplí todos esos años. Pero bienvenidos!!! No creo en la edad, Soy muchísimo más joven ahora que entendí un par de cosas de la vida que hace unos años, cuando el tiempo se me escurría mientras hacía de todo para volverme grande. Pero bueno, son 45, así que hoy y cada día a celebrar la vida. Lo quería compartir, así riéndome arranco mi nueva vuelta al sol”.

Noticias Relacionadas Las obsesiones de Nai Awada

Descansando junto a su familia en Punta del Este, la rubia aprovechó para estar más tiempo con sus hijos Matilda y Máximo y su marido Mariano Chihade antes de comenzar con el trabajo de cada día.