Rocío Guirao Díaz: “Diez días sin ..."

Alejados de las pasarelas y los fiambres, Rocío Guirao Díaz y su marido Nicolás Paladini descansan y recargan pilas en las playas de Tulúm, México para los nuevos proyectos y compromisos que ambos tienen para este año.

En compañía de sus hijos Aitana, Indio y Roma, la pareja disfruta del paradisiaco lugar pasando mucho tiempo en la playa y logrando un bronceado perfecto. La modelo acostumbre a subir fotos de sus días de vacaciones que enloquecen a sus seguidores.

Tan relajadas fueron las vacaciones que Rocío Guirao Díaz se permitió descansar del maquillaje de las largas sesiones de fotos y desfiles y lucir un rostro limpio, fresco y tranquilo. En un posteo en su cuenta de Instagram la rubio bromeó: “Diez días sin maquillarme, pero esto sí que son vacaciones”. Otra foto que ganó miles de “likes” y comentarios fue la de la modelo junto a sus hijos: “Soy re pegota de mis hijos, sí. Recontra pegata. Y me encanta darle besos, y si no me los dan ellos voy yo y se los robo”.

Todos felices y relajados… ¡felices vacaciones!