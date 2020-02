¡A Carmen Barbieri le tocaron la cola!

No la está pasando muy bien Carmen Barbieri en esta temporada de verano y en relación a la obra teatral que encabeza “Veinte Millones”.

Sumado a la pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro y la suspensión de sus función por su descompensación la semana pasada, ahora resulta que un desconocido le tocó la cola.

Al parecer fue todo a la salida de la función, cuando mucha gente espera a los actores para tomarse una foto y saludarlos. En esa oportunidad un desconocido aprovechó el tumulto y al pasar Barbieri le tocó la cola.

En diálogo con “Involucrados” (Canal 9) programa que conduce Susana Roccasalvo, la madre de Federico Bal dijo: "Ayer me tocaron el tujes (sic) a la salida" y comentó que el hombre que la manoseó era un hombre vestido con un piloto negro, de unos 40 años.

Barbieri comentó que en medio de la incómoda situación gritó: "Fuiste vos. Vos me tocaste, ¿no?". El hombre no dijo nada y bajó la cabeza. La actriz prefirió dejar todo ahí y no hacer más escándalo: "No sé qué me pasa, no soy yo", señaló, y aseguró que, en otro momento de su vida, le hubiera "bajado dos dientes".

“Bueno, que sea feliz, le tocó el culito a una vieja", comentó Barbieri y dijo que el hech no la enojó, pero sí la molestó y que, más tarde, hasta le dio pena. “Estoy tratando de ver la vida de otra manera, sino ayer, el señor que me tocó está en la comisaría", concluyó.