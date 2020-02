Claudia Ciardone no se quiere casar

Hace dos años que Claudia Ciardone está en pareja con Carlos, un empresario al que conoció en una salida con amigos en común y del que hoy está profundamente enamorada.

De perfil bajo, la modelo prefirió este verano, no trabajar durante la temporada sino acompañar a su novio en un viaje para disfrutar y conocer México a fondo. Playa del Carmen, Tulúm y Holbox fueron algunos de los paraísos visitados por la pareja.

Con días de playa y relax Ciardone y su novio disfrutaron de las delicias de la comida azteca pero también entrenaron para mantener sus figuras. En las tardes el mar y la playa fueron la opción elegida.

La rubia comentó sobre el momento que vive junto a su novio diez años mayor: “Estoy enamorada, Carlos me hace sentir plena, me completa en todos los sentidos. Además, es re lindo como yo, que no aparenta la edad que tiene… Estoy muy feliz y hoy no cambiaría nada. Con Carlos vamos paso a paso. Esa manera de hacer las cosas es la que nos hace crecer juntos”, comentó.

Y agregó: “Todavía no vivimos juntos… No hablamos del tema de la convivencia porque dejamos que todo fluya. Casarme no es algo que me inquiete. El matrimonio es una institución social. Por ahora me dejo llevar por el amor. Quizás en algún momento me quiera casar, pero no lo sé… Y me gustaría tener un hijo, pero uno solo y más adelante”, concluyó la rubia.