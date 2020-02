Jimena Barón suspendió dos presentaciones y Daniel Osvaldo salió a bancarla

La semana pasada Jimena Barón quedó en la mira de todos por el escándalo generado a partir de la promoción de su nueva canción “Puta” a través de unos afiches, similares a los usados en servicios de prostitución, con su imagen y un número telefónico.

En medio de un intenso debate en los canales de televisión, radio y en las redes sociales, la cantante fue muy criticada por seguidores y defensores de los derechos de la mujer. Ante este panorama, J Mena decidió borrar un descargo escrito en su cuenta de Instagram y llamarse a silencio.

Noticias Relacionadas La autora de ATAV dice que J Mena es la decepción del feminismo

Entre muchos de sus defensores, apareció su ex Daniel Osvaldo y padre de su hijo Morrison quien a través de las redes sociales escribió: “Hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal… ¡¨por Dios!, ¡Si nos habremos equivocado!, ¡Pero yo te banco a muerte! Porque yo te conozco y sé que no mereces toda esa mierda… Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste… Ladren lo que ladren los demás! Y ustedes que tanto critican ¿tan perfectos son che? ¡No sean hipócritas y manejen su camión!...Y si quieren ser ejemplo, prediquen amor! ¿O no se dieron cuenta que como sociedad dejamos bastante que desear? Pónganse pillos y no sean tan crueles que todo vuelve Marta!”

Noticias Relacionadas Jimena Barón se ofrece en la vía pública

Días después sus representantes suspendieron dos shows y emitieron un comunicado sobre la salud de “La Cobra” que en los primeros párrafos dice: “Atelofobia Producciones informa que lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación profesional le fue contraindicado realizar los próximos espectáculos… Se le indica reposo, medicación sedativa y acompañamiento de sus seres queridos en su casa”.

La artista borró de sus cuentas sociales todo lo relacionado con la promoción de “Puta” y ahora habrá que esperar cómo sigue toda esta historia.