“Parasite” la gran ganadora de los Premios Oscar 2020

En la noche de domingo, el Dolby Theatre de Los Ángeles se vistió de gala para la entrega de la edición 92° de los premios Oscar. Los actores y actrices más representativos de Hollywood asistieron a la gala más importante del cine mundial esperando ser los ganadores.

La película “Joker” lideró con 11 nominaciones, incluída la categoría Mejor Actor para Joaquin Phoenix, mientras que “El irlandés” de Martin Scorsese, y Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, tienen 10, igual que 1917.

Los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda fueron ternados en la categoría Efectos visuales, por su trabajo en El irlandés, la película de Scorsese.

Todos los ganadores

Mejor película: Parasite

Mejor actriz: Renée Zellweger, Judy

Mejor actor: Joaquin Phoenix, Guasón

Mejor director: Bong Joon-ho, Parasite

Mejor canción original: "(I'm Gonna) Love Me Again", Elton John y Bernie Taupin, Rocketman

Mejor música original: Hildur Gudnadóttir, Guasón

Mejor película internacional: Parasite, Corea del Sur

Mejor maquillaje y peinado: Vivian Baker, Kazu Hiro y Anne Morgan, El escándalo

Mejores efectos visuales: Greg Butler, Guillaume Rocheron y Dominic Tuohy, 1917

Mejor edición: Michael McCusker y Andrew Buckland, Contra lo imposible

Mejor fotografía: Roger Deakins, 1917

Mejor mezcla de sonido: 1917

Mejor edición de sonido: Contra lo imposible

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor cortometraje documental: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're A Girl)

Mejor documental: American Factory

Mejor vestuario: Jacqueline Durran, Mujercitas

Mejor diseño de producción: Barbara Ling y Nancy Haigh, Había una vez... en Hollywood

Mejor cortometraje: The Neighbors' Window

Mejor guion adaptado: Taika Waititi, Jojo Rabbit

Mejor guion original: Han Jin Won y Bong Joon-ho , Parasite

Mejor cortometraje animado: Hair Love

Mejor película animada: Toy Story 4

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, Había una vez...en Hollywood