Sol Pérez hizo limpieza de fotos en Instagram

Creía haber encontrado al hombre de su vida. Y, tras muchos desengaños amorosos, en noviembre del año pasado Sol Pérez blanqueó su romance con Guido. Sin embargo, apenas tres meses después de iniciado el noviazgo, la protagonista de 20 Millones sorprendió al borrar todas las fotos que tenía junto al empresario en sus redes sociales. Y, frente a los rumores de separación que empezaron a circular por todos los medios, habló con Intrusos, por América, y explicó cuál es la situación de su pareja al día de hoy.

“Con Guido por suerte estamos bien. Vino para Mar del Plata el fin de semana del cumpleaños de su mamá y ahora se va a Miami porque tiene un negocio”, comenzó diciendo Sol en una entrevista que le realizó Gonzálo Vázquez el domingo por la noche. Sin embargo, al ser consultada por la repentina desaparición de las fotos de Mazzoni de su cuenta de Instagram, reconoció: “No borré las fotos, las archivé. Como él decidió borrarse de las redes sociales… Nunca le gustó mucho la exposición”.

Obviamente, cualquier hombre que se enamore de Sol debe saber que, desde que comenzó su carrera como La chica del clima, ella vive en constante exposición. De manera que Guido debería haberse percatado de esto antes de iniciar una relación con ella. Pero claro, este verano, la actriz y conductora estuvo en boca de todos por su pelea con Mónica Farro. Y esto, que generó que los periodistas la persiguieran día y noche, habría sido lo que terminó desgastando la relación.

“Trabajo a la mañana, al mediodía, a la tarde, y a la noche hago doble función de teatro. Él, pobre, me acompañaba a todos los trabajos y creo que eso nos afectó un montón a nivel pareja. Obvio que tuvimos una crisis, pero por suerte estamos bien. Guido está cansado de la exposición”, explicó Sol.

Noticias Relacionadas El extraño mensaje de Barby Silenzi

Sin embargo, según contó Guido Záffora minutos más tarde, en un mensaje de WhatsApp que le mandó a él horas después de dar esta entrevista, Sol reconoció: “Tuvimos una crisis por todo lo que pasó en Mardel, fue mucha exposición de golpe para él. Estamos en crisis, superándola juntos. Por ahora estamos juntos...”. Pero claro, el “por ahora”, despertó las dudas de los panelistas, que se preguntaron hasta cuándo podrían seguir adelante en esa situación.

A fines de 2019, poco después de blanquear su relación, Sol había hecho referencia a lo mucho que la había cambiado el hecho de estar con Guido. “Estamos muy bien. Él tiene una personalidad y una forma de llevar la vida que creo que a mí me hacía falta y era lo que necesitaba. Yo era mucho trabajo, trabajo y nada de vida social, de vida personal, de amor. Creía que el amor era otra cosa. Y cuando lo conocí a él, me di cuenta de que lo que quiero es estar con él, divertirme… Me río, hace que todos los días me levante con una sonrisa”, había confesado en la mesa de Mirtha Legrand.

Pero claro, Sol siguió trabajando con la intensidad con que lo venía haciendo, consciente de que en el medio artístico no hay que desaprovechar las buenas rachas. Y Guido, sin poder manejar el hecho de estar al lado de una persona que es requerida todo el tiempo, habría comenzado a hacerle planteos que la actriz y conductora no estaría dispuesta a tolerar.