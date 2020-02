Cinthia Fernández con un ataque de llanto en “Pasapalabra”

El programa “Siempre Show” (Ciudad Magazine) se refirió al escándalo que vivió Cinthia Fernández cuando fue invitada al programa de Iván de Pineda “Pasapalabra” (El Trece). Allí, la ex de Martín Baclini, estaba junto a otros invitados listos para comenzar la grabación cuando de repente la bailarina abandonó el canal en medio de un ataque de llanto.

Los periodistas del programa “Siempre Show” estaban en el piso y relataron lo sucedido: “Hubo un escándalo total con Cinthia en canal…Fue hoy a la tarde, iba a participar de Pasapalabra, estaba convocada a las 14, llegó 14:15 porque estaba cortada la 9 de Julio y se demoró un poquito. Estaba maquillándose y entró en una crisis nerviosa. Empezó a llorar sin parar y las maquilladoras intentaron contenerla. Estamos preocupados porque se fue así y no atendió más el teléfono”, relataron.

Noticias Relacionadas Luciano Cáceres estaría saliendo con la ex de Fede Bal

Según testigos la modelo habría recibido un mensaje que desató toda esa locura de llanto: “Nos cuentan que recibió un mensaje o estaba chateando con alguien y, de repente, se puso así. Empezó a llorar y a decir 'me quiero ir'. Ni siquiera Iván de Pineda, que se acercó a hablar con ella, la pudo retener. Estaba totalmente fuera de sí, diciendo 'me quiero ir, me quiero ir'”.

Noticias Relacionadas La tapa hot de Fabián Cubero y Mica Viciconte para “Caras”

Horas antes, Cinthia Fernández había realizado un misterioso posteo en Instagram después de que su ex Martín Baclini hablara en “LAM” (El Trece) sobre el fin de la relación: “Te dejan ir tan fácil porque en el fondo ya no querían tenerte, y le hiciste un favor yéndote primero. No te engañes pensando que te extraña, porque quien te extraña hace hasta lo imposible por hablarte, verte por lo menos qué siente”. Al rato de estar publicado, se arrepintió y eliminó el posteo de su red social.