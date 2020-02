Joaquín Sabina se cayó del escenario en pleno concierto

Joaquín Sabina tenía, por estos días, varias presentaciones en España junto a Joan Manuel Serrat y en Madrid cuando todos coreaban los éxitos de estos dos grandes de la canción, el artista de 71 años perdió el equilibrio y cayó del escenario principal del Wizink Center.

Inmediatamente sucedido el accidente, las redes sociales se hicieron eco del susto y la incertidumbre que se vivió en el lugar con imágenes y videos de Sabina en una camilla saliendo del escenario madrileño.

En medio de una catarata de aplausos para darle ánimo al artista, Sabina fue trasladado a un costado del escenario para que los médicos pudieran constatar la gravedad de la caída. Minutos después, y con la ayuda de Joan Manuel Serrat, Sabina regresó al escenario en una silla de ruedas y dijo: "Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho. Y me hace que tengamos que suspender todo”.

Luego, los organizadores del recital informaron a la prensa que el artista nunca perdió el conocimiento y que siempre respondió al personal médico que lo atendió y luego lo trasladó a un centro de salud.