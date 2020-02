Luciano Cáceres estaría saliendo con la ex de Fede Bal

El verano de Mar del Plata sirve para aprovechar el sol, la playa, la buena comida, los paseos y también sirve para enamorarse. Y al parecer, esto fue lo que sucedió entre Luciano Cáceres, integrante del elenco de la obra más taquillera de la temporada “Desnudos” y Bianca Iovenitti la ex participante del Bailando y ex pareja de Federico Bal.

Entrevistada por “Intrusos” (América) desde Mar del Plata, la rubia comentó: "No nos conocemos. Hubo alguna conversación por Instagram y hay buena onda, pero no nos vimos personalmente", aclaró.

También dijo sobre Cáceres: "Lo he visto en algunas novelas y me gusta cómo actúa. Físicamente también me parece atractivo…Yo estoy soltera, así que puede suceder, como puede no suceder", deslizó Iovenitti en el móvil desde Mar del Plata.

Antes de la despedida, la bailarina comentó que quedó muy sorprendida con el rumor a partir de una simple charla en las redes sociales pero que no descarta la posibilidad de que pase algo entre ellos.